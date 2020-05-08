Коронавирус в России и мире. Главное на 8 мая

За последние сутки число зараженных коронавирусной инфекцией в мире выросло до 3 908 956 (+94 237) человек. Выздоровели и выписались 1337903 (+42 956) пациента, умерли — 270 148 (+5 996) человек.

В России количество выявленных случаев достигло 177 288 (+11 161), выписались 23 830 (+2 460) пациентов, и умерли 1 630 (+90) человек. По числу смертей от коронавирусной инфекции лидируют Соединенные Штаты, где число жертв достигло 76 791 (+2 591) человек. Второе и третье места в рейтинге занимают Великобритания 30 615 (+539) и Италия 29 958 (+274) человека.

В России

По состоянию на 8 мая в Москве было выявлено рекордное с начала наблюдения за коронавирусом число заболевших — 6 703 человека. Ранее ежедневный прирост не превышал трех тысяч. С начала мая число заболевших неуклонно повышается, придерживаясь границ в пять-шесть тысяч новых пациентов.

По числу выявленных случаев COVID-19 столица занимает в России первое место, второе и третье соответственно досталось Подмосковью и Санкт-Петербургу.

За последние сутки в Москве от COVID-19 умер еще 51 человек. Общее число жертв коронавирусной инфекции достигло 956 пациентов.

Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничительный режим для граждан и предприятий разных сфер до 31 мая. С 12 мая начнут работу строительные и промышленные предприятия, но с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

С 12 мая Сергей Собянин ввел в столице обязательный режим ношения масок и перчаток в общественных местах.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев также продлил ограничительные меры до 31 мая и ввел с 12 мая режим ношения медицинских масок.

В мире

В Китае больше не осталось регионов, где сохранялся бы высокий или средний уровень риска заражения COVID-19. Власти постепенно будут отменять изоляционные режимы, восстанавливать замершее производство и нормальный темп жизни.

Ученые итальянской компании Takis Biotech заявили, что первыми в мире создали вакцину против коронавируса. Они уже провели тестирование на лабораторных мышах, и собираются приступить к испытаниям на людях. Масштабные исследования начнутся осенью 2020 года.

В США с начала пандемии от COVID-19 только в Нью-Йорке погиб 41 полицейский. Всего с начала распространения инфекции в штате заразилось более 5,3 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

За последние сутки в Белоруссии было выявлено 913 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших выросло до 20 168 пациентов. Выздоровели 5067 пациентов, зафиксировано 116 летальных исходов.

Идеалом в борьбе с COVID-19 была названа Исландия. Из 1 799 заболевших вылечились уже 1 750 пациентов. Под наблюдением медиков находятся 39 человек, умерли десять исландцев. Правительство страны намерено в ближайшем будущем начать постепенную отмену ограничительных мер. Эксперты считают, что столь успешная борьба с инфекцией обусловлена ранним началом тестирования. В Исландии выявлять COVID-19 начали с 31 января, еще до объявления вспышки заболевания пандемией.