Москва ввела масочный и перчаточный режим. Он будет действовать с 12 мая

В Москве ввели обязательный режим ношения масок и перчаток в общественных местах. Об этом заявил мэр Сергей Собянин. Нововведение вступит в силу с 12 мая.

Без индивидуальных средств защиты нельзя будет находиться в транспорте и других общественных местах, уточнило РИА «Новости». Меры приняты для предотвращения распространения коронавируса.

Московские власти пока не собираются ослаблять режим ограничений в городе, заметил «Интерфакс». По словам Собянина, говорить об этом пока рано. К обычной жизни без ограничений столица вернется нескоро.

Мэр добавил, что после возобновления работы некоторых столичных предприятий увеличится трафик транспорта. Люди будут чаще контактировать друг с другом.

«Поэтому вводим дополнительный режим самоизоляции на метрополитене, более жесткие требования, ношение обязательно масок, перчаток в общественном транспорте», — процитировал Собянина РБК.

Столичный градоначальник подчеркнул, что в силе останутся и другие требования по контролю передвижения по городу, в том числе электронные пропуска.

Аналогично поступили в Московской области, где масочный режим будет действовать тоже с 12 мая. Нарушителей намерены штрафовать, но в первое время ограничатся только предупреждениями.