Москва побила рекорд по приросту заболевших

За прошедшие сутки COVID-19 подтвердился у 6703 человек в Москве. Это абсолютный рекорд с момента наблюдения за развитием коронавируса в столице.

В апреле ежедневный прирост составлял порядка двух-трех тысяч. Ситуация резко начала меняться в начале этого месяца. Так, 3 мая в столице выявили более пяти тысяч случаев заражения коронавирусом. С тех пор цифра оставалась в границах пяти-шести тысяч. Накануне, 6 мая, коронавирусную инфекцию нашли у 5858 жителей столицы.

Москва остается первой в России по числу пациентов с COVID-19. За ней следует Московская область и Санкт-Петербург.

Всего за последние сутки коронавирус выявили у 11 231 россиянина из 84 регионов. И это тоже максимальный прирост для России. Причем у 48,7% инфицированных заболевание протекает бессимптомно. Таким образом, общее число заболевших в стране составило 177 160. За всем время от вируса умерли 1625 человек, еще 23 803 выздоровели.

РИА «Новости» написало, что Россия по числу выявленных заражений (177 160) обошла Францию (174 224) и Германию (168 162). Теперь РФ находится на пятом месте в мире по количеству заболевших. На первом месте остается США. Там более миллиона подтвержденных случаев заражения коронавирусом.