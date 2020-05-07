Идеал в борьбе с коронавирусом. Как Исландия победила COVID-19?

«Из 1799 человек, которые сдали положительный тест на COVID-19 в Исландии, 1750 больше не инфицированы. К сожалению, болезнь унесла жизни десяти человек», — сообщили власти Исландии. В стране сейчас насчитывают всего 39 случаев болезни. При этом лишь трое пациентов остаются в больницах, однако их состояние не вызывает опасений медиков. Боле того, в понедельник руководство государства приступило к отмене ограничительных мер.

В американском журнале New England Journal of Medicine Рейкьявик успели окрестить идеалом в борьбе со смертельным вирусом. Авторы опубликованного в издании исследования объясняют, что первые тестирования на коронавирус в Исландии начали проводить еще 31 января. То есть еще до того, как COVID-19 получил свое название, а Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку пандемией.

Медики проверяли на наличие вируса тех, кто вернулся из Китая, Италии, Австрии и Швейцарии, у кого были симптомы, а также тех, кто контактировал с ними. Позже власти организовали массовое тестирование граждан.

Так, первого заболевшего выявили лишь спустя месяц после начала обследований. 43% зараженных переносили болезнь либо как обычную ОРВИ, либо вовсе без симптомов. Жители Исландии, у которых тесты дали положительный результат, должны были оставаться дома в течение 10 дней после прекращения лихорадки или до того, как тест покажет отрицательный результат.

К концу апреля проверили 10% всего населения Исландии. Это 36,364 тысячи человек. Так Исландия вышла в лидеры по количеству проверок на душу населения. По данным Университета Джонса Хопкинса, всего с момента вспышки в стране заразились 1799 человек, 10 — скончались.

По оценкам местных властей, пик эпидемии уже пройден. Так что в этом месяце руководство страны планирует открыть музеи, салоны красоты, школы и университеты. При этом детские сады и начальные школы, например, не закрывали вовсе. Считается, что основными источниками попадания коронавируса в Исландию стали Италия, Австрия и Великобритания.