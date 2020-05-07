Еще 51 пациент скончался от коронавируса в Москве

От нового типа коронавирусной инфекции в Москве за последние сутки скончался еще 51 пациент. Общее число жертв COVID-19 в столице увеличилось до 956 человек.

Об этом сообщил московский оперштаб по борьбе с коронавируом в своем Telegram-канале.

В Москве скончался 51 пациент с подтвержденной пневмонией и положительным результатом на коронавирус Оперштаб Москвы

За последние сутки в России выявили 177 160 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. По данным на утро 7 мая, 1625 пациентов скончались, еще 23 803 — поправились. Больше всего пациентов с COVID-19 в стране обнаружили в Москве. Там диагноз подтвердился у 92 676 пациентов.

7 мая количество пациентов, которых выписали из стационаров после выздоровления от COVID-19 впервые превысило количество новых поступивших. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она отметила, что из больниц отпустили 2025 человек, в то время как госпитализировали 1712 новых зараженных.

Власти столицы приняли решение продлить режим самоизоляции до 31 мая. До тех пор в Москве продолжат действовать и другие ограничения, которые ранее ввели из-за пандемии коронавируса. Кроме того, с 12 мая для москвичей вводится обязательный масочный и перчаточный режим. За появление в общественных местах и транспорте без средств защиты станут штрафовать.

Однако некоторые ослабления все-таки начнут действовать. С 12 мая возобновят работу все столичные промышленные предприятия и стройки. При этом их сотрудники должны будут следовать жестким предписанным нормам, которые направлены на снижение риска распространения коронавирусной инфекции. За несоблюдения этих норм предприятия станут закрывать.