    07 мая 2020, 07:15

    Уровень эпидемиологической угрозы во всем Китае снизили до минимума

    Александра Ломейко

    В Китае снизили уровень эпидемиологической угрозы из-за распространения коронавируса. Регионов, где отмечался бы высокий и средний уровень риска, в стране больше не осталось.
    Уровень эпидемиологической угрозы во всем Китае снизили до минимума

    После понижения уровня угрозы, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая, власти на местах смогут пересмотреть необходимые меры профилактики и скорректировать их. Во всех регионах начнут запускать приостановленное производство, нормальный режим работы и жизни постепенно восстановят.

    Накануне уровень угрозы распространения коронавирусной инфекции снизили в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией на северо-востоке Китая. В городах Суйфэньхэ и Харбин он стал низким.

    В четверг 7 мая уровень эпидемиологической угрозы стал ниже и в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян. Теперь в числе территорий с низким уровнем угрозы все 125 городов и уездов провинции.

    Сейчас в провинции Хэйлунцзян 140 зараженных коронавирусом. Среди них есть приехавшие из-за границы люди и те, у кого болезнь протекает бессимптомно.

    Эпидемиологическая ситуация в провинции осложнилась в начале апреля. В Хэйлунцзян в этот период въехали граждане КНР, у которых выявили COVID-19. Люди в том числе возвращались из России.

    Власти Харбина с 12 апреля ввели усиленные меры профилактики: ограничили передвижение и ввели обязательный карантин для всех пребывающих продолжительностью в 28 дней. Ужесточили предупредительные мероприятия и в городе Суйфэньхэ.

    Все наземные пограничные переходы на российско-китайской границе пока закрыты для пассажирского сообщения.