Уровень эпидемиологической угрозы во всем Китае снизили до минимума

В Китае снизили уровень эпидемиологической угрозы из-за распространения коронавируса. Регионов, где отмечался бы высокий и средний уровень риска, в стране больше не осталось.

После понижения уровня угрозы, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на Центральное телевидение Китая, власти на местах смогут пересмотреть необходимые меры профилактики и скорректировать их. Во всех регионах начнут запускать приостановленное производство, нормальный режим работы и жизни постепенно восстановят.

Накануне уровень угрозы распространения коронавирусной инфекции снизили в провинции Хэйлунцзян, которая граничит с Россией на северо-востоке Китая. В городах Суйфэньхэ и Харбин он стал низким.

В четверг 7 мая уровень эпидемиологической угрозы стал ниже и в уезде Линькоу городского округа Муданьцзян. Теперь в числе территорий с низким уровнем угрозы все 125 городов и уездов провинции.

Сейчас в провинции Хэйлунцзян 140 зараженных коронавирусом. Среди них есть приехавшие из-за границы люди и те, у кого болезнь протекает бессимптомно.

Эпидемиологическая ситуация в провинции осложнилась в начале апреля. В Хэйлунцзян в этот период въехали граждане КНР, у которых выявили COVID-19. Люди в том числе возвращались из России.

Власти Харбина с 12 апреля ввели усиленные меры профилактики: ограничили передвижение и ввели обязательный карантин для всех пребывающих продолжительностью в 28 дней. Ужесточили предупредительные мероприятия и в городе Суйфэньхэ.

Все наземные пограничные переходы на российско-китайской границе пока закрыты для пассажирского сообщения.