Режим ограничений в Москве продлили до 31 мая

Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года Указ мэра Москвы.

Собянин подчеркнул, что открывать рестораны, театры и спортивные сооружения «пока все-таки рано». В документе также сказано, что ранее оформленные рабочие пропуска автоматически продлятся на этот срок.

Однако с 12 мая в столице начнут вводить некоторые послабления существующих ограничений. В первую очередь это коснется всех предприятий промышленности и строительства. Все они смогут возобновить свою работу — с соблюдением с жестких требований санитарно-эпидемиологического режима. За несоблюдение этих условий предприятия будут закрывать.

Ранее стало известно, что с 12 мая в столице вводится масочный и перчаточный режим. Эта мера необходима, чтобы снизить риск заражения инфекцией после увеличения пассажиропотока. ведь после открытия предприятий больше людей выйдет на улицы столицы, чтобы попасть на работу. За нарушение режима придется заплатить штраф. За отсутствие средства защиты в общественном месте и на работе москвичей станут штрафовать на четыре тысячи рублей.

За нахождение без маски в общественном транспорте придется заплатить больше — пять тысяч рублей. Начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков объяснил, что в транспорте намного выше плотность людей. А значит — увеличивается и риск заражения коронавирусной инфекцией при несоблюдении введенных норм безопасности.