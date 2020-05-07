«На фоне продолжающейся борьбы с распространением коронавируса я сообщаю трагические новости. На сегодняшний день мы лишились еще троих наших сотрудников», — сообщил шеф полиции на своей странице в Twitter.

Таким образом, по подсчетам телекомпании, всего в Нью-Йорке с подтвержденным COVID-19 погиб 41 сотрудник полиции. С начала пандемии в штате заразились коронавирусом более 5,3 тысячи сотрудников правоохранительных органов.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах Америки — 1 228 603 заболевших и 73 431 погибших из-за инфекции. Треть всех смертей пришлась на штат Нью-Йорк. В одноименном городе уже стали рыть братские могилы для тех погибших, у кого не оказалось родственников или чьи семьи не могут позволить себе традиционные похороны.