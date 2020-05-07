Режим самоизоляции продлен в Подмосковье до 31 мая

Режим самоизоляции, действующий в Московской области, продлен до 31 мая. Соответствующее постановление подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Действие рабочих пропусков, истекающих 11 мая, автоматически продлевается до 31 мая. Новые пропуска можно оформить через портал «Госуслуги».

Продлен режим самоизоляции и ограничения по работе сферы торговли, услуг, образования, культуры, спорта. До лета в регионе будут закрыты кафе и рестораны, салоны красоты.

Остается запрет на проведение спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий. Приостановлена работа каршеринга.

Ранее карантин из-за эпидемии коронавируса продлили в Москве. В столице ограничения будут действовать также до 31 мая.

С 12 мая жители Москвы и Подмосковья будут обязаны носить маски в общественном транспорте и в магазинах. В столице также необходимо будет надевать перчатки в местах общего пользования. Штраф за проезд в транспорте Москвы без маски составит 5 тысяч рублей, в Московской области нарушителей масочного режима могут оштрафовать на 4 тысячи.