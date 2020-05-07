Режим самоизоляции продлен в Подмосковье до 31 мая
Действие рабочих пропусков, истекающих 11 мая, автоматически продлевается до 31 мая. Новые пропуска можно оформить через портал «Госуслуги».
Продлен режим самоизоляции и ограничения по работе сферы торговли, услуг, образования, культуры, спорта. До лета в регионе будут закрыты кафе и рестораны, салоны красоты.
Остается запрет на проведение спортивных, зрелищных и других массовых мероприятий. Приостановлена работа каршеринга.
Ранее карантин из-за эпидемии коронавируса продлили в Москве. В столице ограничения будут действовать также до 31 мая.
С 12 мая жители Москвы и Подмосковья будут обязаны носить маски в общественном транспорте и в магазинах. В столице также необходимо будет надевать перчатки в местах общего пользования. Штраф за проезд в транспорте Москвы без маски составит 5 тысяч рублей, в Московской области нарушителей масочного режима могут оштрафовать на 4 тысячи.