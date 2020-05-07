Итальянские ученые создали первую вакцину от коронавируса

В Италии заявили о создании первой в мире вакцины, которая может уничтожить коронавирус. Препарат хотят испытать на людях уже в ближайшее время — на мышах уже протестировали.

Подопытным грызунам сначала сделали укол, а потом взяли анализ на антитела, рассказал британский таблоид Daily Mail. По предварительным результатам, антитела способны остановить заражение коронавирусной инфекцией. Разрабатывает препарат римская компания Takis Biotech. Масштабные испытания вакцины специалисты планируют провести осенью 2020 года. По словам главы предприятия, итальянские ученые стали первыми, у кого получилось нейтрализовать коронавирус лекарственным веществом. В российском Минздраве накануне заявили об обнадеживающих результатах доклинических испытаний отечественной вакцины. Тем временем американские и британские ученые, которые изучают геном коронавируса, предупредили об опасных мутациях, которые способы сделать инфекцию более устойчивой к лекарственным препаратам.