Коронавирус в России и мире. Главное на 21 мая

Число выздоровевших в России впервые превысило число заболевших. В Дагестан отправили десант врачей из Москвы. Чечню закроют на Ураза-байрам.

Коронавирус в России

На утро 20 мая в стране выявили 308 705 заболевших (+8764 случаев за сутки). Умерли 2972 человека (+135), выздоровели 85 392 (+9262). Впервые с начала эпидемии число вылечившихся за сутки превысило число новых случаев COVID-19.

Главным очагом распространения коронавируса остается Москва (152 306 заболевших, из них 2699 за сутки), далее идут Подмосковье (30 091, +903), Санкт-Петербург (11 795, +455). Смертность в столице за последние дни остается на уровне 70–75 человек в сутки.

В Дагестан прибыла группа врачей из федеральных медцентров для помощи в лечении коронавируса. Заболевание там подтвердили у 3,6 тысячи жителей. Однако еще более 10 тысячам пациентов поставили диагноз «внебольничная пневмония», сообщил глава республиканского Минздрава. К 17 мая в Дагестане умерли 29 пациентов с подтвержденным COVID-19 и 657 — с внебольничной пневмонией. С начала эпидемии в республике от коронавируса и пневмонии скончались более 40 врачей.

Власти Чечни запретили передвижение по республике на время празднования Ураза-байрама, с 23 по 26 мая (с субботы по вторник). Эти дни объявлены в регионе выходными.

В Бурятии пациенты обсерватора, прибывшие из Китая, напали на медсестер. По словам одной из них, агрессивные граждане кидались камнями и ломали больничное имущество. Медики несколько раз вызывали полицию, однако сотрудники ограничивались «дистанционным составлением протокола». Разбушевавшихся граждан в итоге перевели в другой обсерватор.

В Екатеринбурге работники сети алкомаркетов «Красное & Белое» заразились коронавирусом. COVID-19 подтвердили у 136 сотрудников одного из складов сети, на котором, по разным данным, работают от 635 до 800 человек. С 15 мая работу склада приостановили, магазины «КБ» в Свердловской области работают в обычном режиме. Губернатор Евгений Куйвашев из-за вспышки в «КБ» и на станции скорой помощи отложил смягчение карантина. Также он пригрозил отозвать лицензию на работу сети в регионе, если там не устранят нарушения.

Минобороны развернуло полевой лагерь на тысячу мест в Красноярском крае, где COVID-19 подтвердился у сотен работников крупнейшего в России золотодобывающего предприятия «Полюс». К 18 мая положительные результаты тестов на коронавирус получили 866 вахтовиков, сообщил глава предприятия. Это сотрудники Олимпиадинского ГОКа — главного добывающего актива компании. Работу ГОКа останавливать не стали.

На портале госуслуг запустили сервис, через который можно оформить дополнительные ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет. Деньги положены семьям, в которых доход на члена семьи ниже регионального прожиточного минимума. Это одна из мер поддержки в период пандемии, о которых 11 мая объявил президент Владимир Путин. Также разовую выплату в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от трех до 15 лет.

Сотрудники телеканала «360» прошли выборочное тестирование на антитела к коронавирусу. Из 50 человек, участвовавших в исследовании, COVID-19 никто не заболел.

Коронавирус в мире

20 мая в мире выявили рекордное число новых заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки COVID-19 обнаружили у 106 тысяч человек, сообщил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, около двух третей новых заражений пришлось на четыре страны. Судя по официальной статистике, речь идет о США (более 20 тысяч новых случаев), Бразилии (16,5 тысячи), России (более девяти тысяч) и Индии (свыше шести тысяч).

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусная инфекция подтвердилась примерно у 4,97 миллиона человек во всем мире. Из них 326,5 тысячи умерли, 1,885 миллиона выздоровели.

Десятка стран с наибольшим числом выявленных случаев выглядит так:

1. 1 549 052 США,

2. 308 705 Россия,

3. 271 628 Бразилия,

4. 249 616 Великобритания,

5. 232 555 Испания,

6. 227 364 Италия,

7. 181 700 Франция,

8. 178 473 Германия,

9. 152 587 Турция,

10. 126 949 Иран.

Сравнение кривых заражений коронавирусом в России с другими странами. Источник фото: Коронавирус/2019-nCoV/COVID-19

В Эстонии начали тестировать цифровые паспорта на иммунитет к коронавирусу. Считается, что те, кто переболел COVID-19, приобретают иммунитет к заболеванию. Как долго он действует, пока не известно. В цифровом паспорте будут собраны данные тестирований. Их можно будет передать, к примеру, работодателю с помощью QR-кода.

США направляют в Россию партию аппаратов для искусственной вентиляции легких. «Эта гуманитарная помощь направляется в Москву для спасения жизней в наиболее пострадавшем городе России», — сообщили в Совете нацбезопасности США. Ранее Россия отправляла в Штаты аппараты ИВЛ для больных COVID-19.

Видео: ВВС США

Для похода в Диснейленд потребуется маска, также посетителям будут измерять температуру. Внутри парка развлечений нужно будет соблюдать социальную дистанцию.

Компания Disney закрыла все свои парки в США, Франции и азиатских странах в конце января — начале марта. Около 120 тысяч работников отправились в неоплачиваемые отпуска. 11 мая Диснейленд вновь заработал в китайском Шанхае.

В Камеруне от коронавирусной инфекции умер пастор и экс-кандидат в президенты Франклин Ндифор. Он уверял, что может исцелять COVID-19 с помощью прикосновений.

Президент США Дональд Трамп, признавшийся ранее, что принимает противомалярийный препарат для профилактики COVID-19, планирует прекратить лечение через «день или два». Ранее медики заявляли, что эффективность лекарства, которое пьет президент, не доказана, а сам препарат имеет серьезные побочные эффекты.