В Камеруне от COVID-19 умер пастор, «лечивший» инфекцию своими руками. Местные ждут его воскрешения

По данным The Guardian, пастор утверждал, что может избавить прихожан от коронавируса с помощью прикосновения рук. Тогда толпы верующих пошли к целителю в поисках мистического лекарства. После физического контакта с таким количеством зараженных Ндифор, ожидаемо, заразился и, как написали в издании, погиб в эту субботу.

Доктор Гаэль Ннанга, которого вызвали к пастору через неделю после начала заболевания, сказал, что исцеляющий от COVID-19 умер спустя десять минут после лечения. По словам медика, его попросили прийти некоторые прихожане церкви Ндифора, когда узнали об ужасном самочувствии духовного лидера.

Однако это не убавило веры других прихожан во Франклина. После его гибели резиденцию целителя окружили сотни верующих. Они пели и молились о возвращении Франклина в этот мир. Прихожане были уверены, что целитель встретится с Богом и обязательно воскреснет. При этом они разогнали медиков и утверждали, что мужчину не надо хоронить.

Местным властям даже пришлось отправить к дому Ндифора правоохранителей, чтобы отнять тело покойного и отправить прихожан восвояси. Пастора похоронили перед домом в день смерти. Врачи попросили всех тех, кто вступал в контакт с ним, сообщить в местные больницы, чтобы пройти тестирование на коронавирус.

Последователь Франклина по имени Ригоберт Че сказал, что «пророк» молился за него и еще нескольких десятков других людей, у которых диагностировали или только подозревали коронавирусную инфекцию. «Это пастор, который возлагал руки (на больных — прим. „360“) и утверждал, что он лечит COVID-19. Если ты человек, который утверждает, что лечит COVID-19, и ты мертв, как насчет других людей, пострадавших от COVID-19? Теперь, когда он мертв, я не знаю, как люди, на которых он возлагал руки, будут исцелены», — заключил Че.

Франклин Ндифор также занимался благотворительностью. Например, он жертвовал нуждающимся мыло. Его последний публичный выход состоялся 20 апреля, когда пастор отправился раздавать людям маски для лица.