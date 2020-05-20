Сотрудников телеканала «360» проверили на антитела к коронавирусу

Источник фото: телеканал «360»

Работники телеканала прошли тестирование на выявление антител к коронавирусу. 50 человек сдали кровь и в тот же день узнали свои результаты на наличие антител. Их ни у кого не оказалось. В конце мая анализы на выявление антител к SARS-CoV-2 сдадут еще 50 человек.

Источник фото: телеканал «360»

Бесплатное исследование удалось организовать благодаря «Частному гранту Булата Янборисова» и ассоциации «Силквей ралли» (в переводе с английского «Шелковый путь» — прим. ред.) Тестирование проводили по технологии, переданной из Китая.

Источник фото: телеканал «360»

«За многие годы проект „Шелковый путь“ стал большой логистической площадкой для обмена международным опытом между странами, сообществами, платформами, где используется полученный опыт и отработанная система коммуникаций для организации масштабных социально-гуманитарных проектов на межгосударственном уровне», — рассказал генеральный директор ассоциации «Силквей ралли» Булат Янборисов.

Источник фото: телеканал «360»

Отметим, ассоциация «Силквей ралли» сотрудничает с телеканалом «360», который является информационным партнером международного ралли «Шелковый путь».

Посмотреть, как проходило тестирование, можно прямо здесь.