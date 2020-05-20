Военные развернули полевой лагерь в селе Красноярского края. Там заразились 866 вахтовиков

В Северо-Енисейском районе Красноярского края — крупная вспышка коронавируса. Там у 866 вахтовиков тест на SARS-CoV-2 дал положительный результат. Военные Минобороны оперативно развернули целый полевой лагерь на тысячу мест.

Источник фото: Центральный военный округ

«Сводным отрядом Минобороны России выполнены монтажные работы по возведению 50 палаток, в каждой из которых может разместиться 20 человек. В период обсервации медицинские работники будут отслеживать состояние здоровья помещенных на карантин граждан», — говорится в сообщении на сайте ведомства. На территории лагеря будут работать столовая, баня и прачечная.

Источник фото: Центральный военный округ

Более 70 медработников следят за состоянием вахтовиков. Если состояние людей ухудшится, их будут переводить в мобильный госпиталь. Его создали так же силами военных. Временная больница рассчитана на 100 коек. Там есть отделения анестезиологии и реанимации, инфекционная секция, лаборатория и несколько аппаратов ИВЛ.

Как сообщало издание «Накануне.ru», всего в вахтовом поселке проживают более шести тысяч человек. По последним данным, у 866 сотрудников горно-обогатительного комбината первичный тест на коронавирус дал положительный результат.