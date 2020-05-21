Диснейленд составил правила работы после карантина

Компания Disney закрыла свои тематические парки в США, Франции и странах Азии в конце января — начале марта, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Около 120 тысяч сотрудников были отправлены в неоплачиваемые отпуска.

Первый парк развлечений вышел из карантина 11 мая — Диснейленд открылся в китайском Шанхае. Посетить парк смогло ограниченное число туристов. Гостям требуется носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Достигнутое с профсоюзами соглашение касается 43 тысяч работников Диснейленда в городе Орландо американского штата Флорида. Потоки посетителей там разделят с помощью пластиковых барьеров. Билеты будут продавать по безналичному расчету.

В парках и на аттракционах станут чаще проводить уборку. В случае недомогания сотрудники должны будут отправиться на оплачиваемый больничный.