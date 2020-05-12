Коронавирус в России и мире. Главное на 12 мая

В России

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия могла выйти на плато пандемии COVID-19, так как ежедневный прирост инфицированных COVID-19 стабилизируется.

Президент России Владимир Путин поручил правительству и рабочей группе Госсовета по противодействию распространению коронавируса разработать и представить план поэтапной отмены в субъектах РФ ограничительных мероприятий. Также глава государства дал указание по разработке мер для восстановления экономики страны после окончания эпидемии COVID-19.

Путин также выступил с очередным обращением к россиянам. Он объявил, что с 12 закончится единый период нерабочих дней, при этом режим самоизоляции продолжается до 31 мая. Массовые мероприятия останутся под запретом. Ограничения останутся для людей старше 65 лет, а также для страдающих хроническими заболеваниями.

Президент отметил, что можно медленно перейти к восстановлению экономической активности в условиях, когда в стране подготовлено достаточно коек и оборудования для лечения зараженных.

В обращении президент также отметил, что все медицинские работники до 15 мая должны будут получить выплаты за апрель, а также врачам будет выписана специальная федеральная доплата до 60 тысяч рублей. Помощь получит и бизнес. Также на пособия могут рассчитывать семьи с детьми.

В Ленинградской области с 12 мая откроются музеи, кинотеатры, предприятия торговли и сферы услуг. Все будет работать при условии строгого соблюдения мер безопасности.

В мире

Примечательно, что в Китае было выявлено 17 новых случаев заражения COVID-19, и 12 бессимптомных больных. Это первые случаи заражения с 3 апреля.

Кое-что новое выяснили и ученые о 2019-nCoV. Оказалось, что вирус способен передаваться от зараженного к здоровому человеку через слезы, так как клетки поверхности глаза могут не только заражаться, но и накапливать вирус.

Также названа причина более частой заболеваемости мужчин коронавирусом. Инфекция проникает в организм с помощью особого фермента АПФ2, а его его в крови представителей сильного пола больше.

Интересно, что сингапурские ученые университета технологий и дизайна (SUTD) аннулировали все свои прогнозы по завершению пандемии. По их словам, они не имеют смысла, так как обстановка в мире постоянно меняется. Они убрали со своего сайта все графики, которые могут вводить в заблуждение.