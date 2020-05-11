Период нерабочих дней в России завершится с 12 мая

Президент России Владимир Путин объявил, что с 12 мая единый период нерабочих дней завершается. Об этом он заявил во время обращения к гражданам перед совещанием по ситуации с коронавирусом.

Путин рассказал, что для выявления новых случаев заражения в стране проводят 170 тысяч тестов ежедневно — это один из самых высоких показателей в мире.

«К середине мая мы удвоим число тестирований, доведем их до 300 тысяч в сутки», — пообещал президент.

Кроме того, в стране нарастили количество реанимационных коек, создали необходимые запасы аппаратов ИВЛ. Пока используется только часть из них.

«В каждом регионе страны есть готовность оказывать необходимую реанимационную помощь каждому, кто в ней нуждается», — отметил президент.

Все эти меры позволят начать снимать введенные ранее ограничения.

«С 12 мая период нерабочих дней завершается. Но нам нельзя допустить срыва. Выход из режима ограничения быстрым не будет», — подчеркнул Владимир Путин.



Каждый регион будет сам решать, когда и как ему снимать ограничения. Полномочия губернаторов продлеваются. Именно руководители регионов будут принимать решения об ужесточении или смягчении мер.

12 мая, где это возможно, надо восстановить работу базовых отраслей экономики: связь, «энергетику, сельское хозяйство, промышленность, стройки».



Однако часть ограничений нужно сохранить. Массовые мероприятия останутся под запретом. Ограничения останутся для людей старше 65 лет, а также для страдающих хроническими заболеваниями.

Первоначально нерабочие дни с сохранением зарплат работников ввели с 30 марта по 5 апреля. Но после этот период продлили сначала до 30 апреля, а после — до 11 мая включительно.

Ряд регионов параллельно ввел режимы самоизоляции для граждан. Это сделали для сокращения взаимодействия граждан и предотвращения новых случаев заражения коронавирусом.