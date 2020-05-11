Сингапурские ученые отменили свои прогнозы об окончании пандемии коронавируса

«Цель традиционных усилий по прогнозированию состоит в том, чтобы сделать точное предсказание. Сейчас прогнозы могут вводить в заблуждение в крайне неопределенном контексте», — говорится в сообщении сайта SUTD.

Аналитики подчеркнули, что все их данные служат исключительно для образовательных или исследовательских целей и могут содержать ошибки.

«Предыдущие прогнозы больше не действительны, потому что реальный сценарий быстро меняется», — добавили ученые.

Ранее на сайте университета опубликовали данные о сроках окончания пандемии 2019-nCoV во всем мире и в некоторых странах. Дату окончания разгула коронавируса в России несколько раз переносили. Последний раз ее перенесли на 8 сентября. Изначально ученые называли дату 20 июля.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии нового вируса. По последним данным, в мире выявили 4,1 миллиона случаев COVID-19. Умерли более 282 тысяч человек.