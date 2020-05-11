    11 мая 2020, 07:33

    Сингапурские ученые отменили свои прогнозы об окончании пандемии коронавируса

    Андрей Иванов

    Все прогнозы об окончании пандемии не имеют смысла, так как обстановка в мире постоянно меняется. Ученые из Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) убрали со своего сайта все графики и объяснили ситуацию.
    Сингапурские ученые отменили свои прогнозы об окончании пандемии коронавируса

    «Цель традиционных усилий по прогнозированию состоит в том, чтобы сделать точное предсказание. Сейчас прогнозы могут вводить в заблуждение в крайне неопределенном контексте», — говорится в сообщении сайта SUTD.

    Аналитики подчеркнули, что все их данные служат исключительно для образовательных или исследовательских целей и могут содержать ошибки.

    «Предыдущие прогнозы больше не действительны, потому что реальный сценарий быстро меняется», — добавили ученые.

    Ранее на сайте университета опубликовали данные о сроках окончания пандемии 2019-nCoV во всем мире и в некоторых странах. Дату окончания разгула коронавируса в России несколько раз переносили. Последний раз ее перенесли на 8 сентября. Изначально ученые называли дату 20 июля.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии нового вируса. По последним данным, в мире выявили 4,1 миллиона случаев COVID-19. Умерли более 282 тысяч человек.