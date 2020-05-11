Россия оказалась на третьем месте по числу выявленных случаев COVID-19

Наличие коронавирусной инфекции подтвердили у 221 344 пациентов в России. По числу выявленных случаев страна уже обогнала Великобританию и Италию, заняв третье место в списке.

Россия поднялась на третью строчку по количеству выявленных случаев, обойдя Великобританию и Италию, пишет ТАСС со ссылкой на официальные заявления властей. В Великобритании насчитывается 219 183 зараженных коронавирусом, а в Италии — 219 070. При этом страны еще не обновили данные о новых случаях заболевания.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на пятом месте среди других стран по количеству подтвержденных случаев. На первом месте располагаются США (1 329 799), затем идет Испания (224 350), Великобритания (20 449) и Италия (219 070).

Распространение коронавируса началось в конце 2019 года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За это время COVID-19 по всему миру заболели более 4,1 миллиона человек. Страны закрыли границы и начали вводить различные ограничительные меры. Сейчас власти начали постепенно отменять ограничения в связи с улучшением эпидемиологической ситуации.