В китайском Ухане выявили новых инфицированных COVID-19

В Китае за сутки было выявлено 17 новых случаев заражения COVID-19, и 12 бессимптомных больных. Из них десять человек были инфицированы внутри страны, пятеро в провинции Хубэй, в городе Ухань, который стал эпицентром болезни в декабре 2019 года.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на официальное заявление Госкомздрава КНР.

Накануне в Ухани был выявлен первый с 3 апреля больной. Еще семь новых случаев признаны ввозными, зараженные в активной форме люди прибыли из автономного района Внутренняя Монголия. Все бессимптомные случаи зафиксированы внутри страны. За сутки в Китае не было зарегистрировано ни одного летального исхода.

Во время начавшейся в декабре первой волны пандемии в Китае умерли 4 633 человека из 82 918 инфицированных новым коронавирусом. Вылечились свыше 78 тысяч человек, до сих пор в больницах остается 141 пациент.

Американские вирусологи предположила, что пандемия продлится ближайшие два года до тех пор, пока новым коронавирусом не переболеют две трети населения. COVID-19 контролировать гораздо труднее гриппа из-за его способности быстро распространяться.