Названа причина, по которой мужчины чаще заболевают COVID-19

Мужчины заболевают COVID-19 чаще женщин из-за особого фермента АПФ2. Его в крови представителей сильного пола больше. Коронавирус проникает в клетки из-за взаимодействия с ним.

«АПФ2 является рецептором на поверхности клеток. Он взаимодействует с коронавирусом и позволяет ему проникать и инфицировать здоровые клетки», — приводит РИА «Новости» слова профессора кардиологии в Университетском медицинском центре Гронингена (UMCG) Адриана Воорса.

По данным руководителя нового исследования, в легких мужчин высокая концентрация АПФ2. Считается, что этот фермент играет решающую роль в прогрессировании заболеваний легких, связанных с COVID-19.

К такому выводу ученые пришли на основе исследований более чем 3,5 тысячи образцов крови. Их взяли у жителей 11 европейских стран.

Вспышка коронавируса началась в китайском Ухане в конце 2019 года. 2019-nCoV быстро распространился по всему миру, и уже 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

За четыре месяца с небольшим медики выявили более 4,1 миллиона случаев COVID-19. От опасной болезни умерли 282,7 тысячи человек.