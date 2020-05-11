Ленобласть с 12 мая откроет музеи, предприятия торговли и сферы услуг

Музеи, кинотеатры, а также предприятия торговли и сферы услуг начнут работать в Ленинградской области с 12 мая. Послабление предусматривает обязательное ношение масок и запрет на большое скопление посетителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации области.

«Мы продлеваем в Ленинградской области режим самоизоляции до 31 мая, но при этом с 12 мая даем послабления для работы бизнеса в сферах торговли и услуг. Бизнес должен оправдать наше доверие и строго соблюдать условия и правила, которые мы определили постановлением. В случае их нарушения — будут приниматься меры административного наказания вплоть до закрытия бизнеса», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Также со вторника будут работать музеи с теми же условиями. Экскурсии будут проводится только для групп менее пяти человек и только на улице. В залы кинотеатров будут пускать вдвое меньше зрителей, чтобы соблюсти дистанцию.

По последним данным в Ленобласти 1 566 больных коронавирусом, выздоровели 450 пациентов, умерли шесть человек.