Назван новый способ распространения коронавируса

Коронавирус может передаться от инфицированного к здоровому человеку через слезы. Клетки поверхности глаза могут не только заражаться новым вирусом, но и накапливать его.

«Инфицирование клеток глазной поверхности может привести к тому, что глаз становится носителем вируса, а слезная жидкость, содержащая частицы вируса, становится важным механизмом его передачи другим людям», — говорится в исследовании ученых Медицинской школой Университета Джонса Хопкинса. Результаты научной работы публиковал портал MedRxiv.

Это подчеркивает важность во время пандемии таких индивидуальных средств защиты, как маски для лица и очки. Накоплению коронавируса в слезах способствует наличие в глазной ткани белка ACE-2 и фермента TMPRSS2.

Ранее ученые рассказали, почему мужчины более подвержены заболеванию COVID-19, чем женщины. Медики выяснили, что в мужском организме больше особого фермента АПФ2. При взаимодействии с ним новый вирус проникает в здоровые клетки.

По последним данным, медики выявили выявили более 4,1 миллиона случаев COVID-19. От опасной болезни умерли 282,7 тысячи человек.