По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Россия могла выйти на плато по распространению коронавируса. Ежесуточный прирост числа заболевших COVID-19 в стране стабилизируется.

«Мы надеемся, судя по последним дням, что это плато», — рассказала представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович в интервью Bloomberg.

Она отметила, что хотя в России в течение недели ежесуточно выявляли более 10 тысяч новых подтвержденных случаев COVID-19, а общее количество 200 000 в воскресенье, рост заболевания замедлился ниже ключевого уровня в 7% 6 мая. С тех пор он постепенно снизился до 5,5%,

Вуйнович отметила, что в случае снижения числа выявленных случаев болезни на протяжении двух недель, властям российских регионов стоит ослабить ограничения. Она призвала власти на местах быть готовыми к повторным локальным вспышкам, чтобы не принимать всесторонние меры, а действовать точечно.

11 марта ВОЗ объявила о пандемии коронавируса. Всего на планете выявили более 4,1 миллиона случаев COVID-19. Российские медики выявили 209 688 случаев заболевания. Умерли 1915 человек.