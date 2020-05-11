Путин поручил к 12 мая разработать план поэтапной отмены ограничений из-за COVID-19
«Правительству РФ совместно с рабочей группой Госсовета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции <…> подготовить <…> рекомендации по поэтапной отмене в субъектах России ограничительных мероприятий», — говорится в перечне поручений российского лидера Владимира Путина, который опубликовал сайт Кремля. Отчитаться необходимо 12 мая.
В этом же документе есть поручение по разработке общенационального плавна по восстановлению экономики после окончания пандемии коронавируса.
В большинстве регионов люди с конца марта живут в режиме строгой самоизоляции, чтобы не допустить распространения 2019-nCoV. На улицу без уважительной причины сейчас выходить нельзя. За минувшие сутки российские медики выявили еще 11 656 случаев COVID-19. Общее число увеличилось до 221 344 человек. Россия вышла на третье место по количеству выявленных случаев заболевания.