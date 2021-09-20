Большие новости 20 сентября: стрельба в Перми, конец выборов в Госдуму, гречка бьет рекорды

Студент устроил стрельбу в Пермском университете — погибли шесть человек, пострадали 24. В России завершились выборы в Госдуму, явка избирателей составила более 50% за три дня голосования. Гречка снова подорожала, побив рекорд цены за последние 10 лет. Премию Emmy обвинили в расизме из-за победы белых актеров. Об этих и других новостях дня — в дайджесте «360».

Трагедия в Перми

Утром 20 сентября студент открыл огонь в одном из корпусов Пермского государственного национального исследовательского университета. В результате погибли шесть человек, еще 24 — пострадали. Из Москвы в Пермь вылетел спецборт МЧС, чтобы при необходимости доставить раненых в больницы столицы. Стрелка удалось задержать — он оказал сопротивление и был ранен. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве двух и более лиц.

Россияне сделали выбор

В России прошли выборы депутатов в Госдуму VIII созыва. Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что выборы состоялись. Явка избирателей за три дня голосования составила 51,68% — это больше, чем в прошлые кампании. Судя по всему, в этот раз в Госдуму пройдут не четыре, а сразу пять парламентских партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия» и «Новые люди».

Расизм на Emmy

Телевизионную премию Emmy обвинили в расизме из-за победы белых актеров. В номинациях были представлены многие темнокожие актеры (44% от всех номинантов), но все главные награды достались их белым коллегам. Речь идет о победах в 12 категориях для артистов первого и второго плана. Недовольные таким исходом уже запустили хештег #EmmysSoWhite — по аналогии с кампанией 2016 года #OscarsSoWhite, которая появилась после вручения премии «Оскар».

Карпин вернул Дзюбу

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал, зачем вернул Дзюбу в состав национальной команды. Он уточнил, что причиной стала хорошая игра спортсмена во время встречи седьмого тура РПЛ с «Ахматом». Сейчас Дзюба попал в расширенный состав сборной на октябрьские матчи в рамках отбора на ЧМ-2022.

Золотая гречка

Впервые за 10 лет розничная цена на гречку поднялась выше 100 рублей за кило. Летом этот продукт стал одним из самых подорожавших — стоимость начала расти с прошлого года. Высокая цена может объясняться темпами экспорта и подорожанием сельскохозяйственных материалов. Однако эксперты не советуют скупать крупу — это может только ухудшить ситуацию.

QR-коды у «Мособлгаза» для безопасности жителей

У мастеров и слесарей «Мособлгаза» появились карточки с QR-кодами. Они помогут защитить жителей Московской области от мошенников, которые могут приходить в дома под видом специалистов. Отсканировав такой код, человек сможет увидеть подробные сведения о пришедшем к нему мастере.

Мосгортранс против Била

Мосгортранс обратился в суд с иском в адрес блогера Эдварда Била. С блогера потребовали компенсацию из-за простоя общественного транспорта после ДТП на Садовом кольце в Москве. Авария случилась в апреле этого года — блогер не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, столкнувшись с четырьмя машинами. Сумма иска против Била составила 26 106 рублей.

Бой Милонова и Джигурды

Никита Джигурда и Виталий Милонов сразятся по правилам бокса. Участники проведут в клетке три раунда и будут драться в перчатках, предназначенных для бойцов смешанных единоборств, рассказал глава промоушена «Наше Дело» Артур Арутюнян. Он подчеркнул, что главной целью встречи станет попытка сделать бой как можно более хайповым.