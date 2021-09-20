Премию Emmy обвинили в расизме из-за победы белых актеров

Телевизионная премия Emmy прошла в Лос-Анджелесе. В номинации попало большое число темнокожих актеров, но все главные награды достались их белым коллегам. Недовольные таким раскладом обвинили премию в расизме.

Как написало издание Variety, среди 44% номинантов — люди, относящиеся к этническим меньшинствам. Однако в 12 категориях для артистов первого и второго плана победили белокожие актеры.

В связи с этим в Twitter появился хэштег #EmmysSoWhite по аналогии с кампанией 2016 года #OscarsSoWhite после вручения премии «Оскар».

В этот раз многих пользователей Сети возмутило, что скончавшийся 6 сентября актер Майкл Кеннет Уильямс, не получил ни одной награды посмертно.

При этом впервые в истории премии награду в двух режиссерских категориях получили женщины. Джессика Хоббс за сериал«Корона», а Люсия Аньелло — за «Хитрости».

Кейт Уинслет получила премию за лучшую женскую роль в мини-сериале «Мейр из Исттауна», лучшим в той же номинации среди мужчин стал Юэн Макгрегор, он снялся в мини-сериале «Холстон». Лучшим драматическим сериалом стала «Корона», лучшим комедийным сериалом признан «Тед Лассо», лучшими мини-сериалом стал «Ход королевы».