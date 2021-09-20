Мосгортранс подал иск к блогеру Эдварду Билу после ДТП

Мосгортранс обратился в суд с иском в адрес блогера Эдварда Била, который стал виновником ДТП на Садовом кольце в апреле. Ведомство потребовало возместить ущерб, который случился из-за простоя общественного транспорта после аварии.

Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу Люблинского районного суда.

«Иск подан из-за простоя общественного транспорта после ДТП, сумма иска составила 26 106 рублей», — рассказала пресс-секретарь суда Ольга Ковалева.

В июле блогера признали виновным в ДТП на Садовом кольце — по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Била приговорили к двум годам ограничения свободы. В это время блогер не может покидать место постоянного проживания с 20:00 до 08:00, а также уезжать за пределы московского региона или менять место жительства, не сообщая об этом контролирующим органам. Кроме того, блогера лишили водительских прав на три года. Он также выплатил пострадавшим 11 миллионов компенсации.

Столкновения на Садовом кольце произошло 1 апреля. В ДТП пострадали пять автомобилей, серьезные травмы получила сотрудница Государственной думы РФ Мария Артемова, которая была за рулем одного из них. Авария произошла из-за Audi, которая вылетела на встречную полосу — ей управлял Эдвард Бил.