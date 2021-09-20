Спецборт МЧС с медиками вылетел в Пермь для помощи пострадавшим при стрельбе

Спецборт МЧС с медиками на борту вылетел в Пермь. Специалисты прибудут туда, чтобы при необходимости оперативно эвакуировать в Москву пострадавших при стрельбе в вузе. Об этом сообщил ТАСС.

Агентство уточнило, что самолет вылетел из Жуковского. Спецборт оборудован медицинскими модулями — в каждом можно разместить четырех пострадавших. На помощь раненым направили врачей Федерального центра медицины катастроф, группа психологов МЧС и сотрудники отряда «Центроспас» МЧС России.

В медицинских службах агентству уточнили, что решение о необходимости перевозить пострадавших в Москву будут принимать на месте, Специалисты проведут консилиум и оценят состояние раненых при стрельбе в Пермском государственном национальном исследовательском университете.

По информации Следственного комитета, во время стрельбы в вузе пострадали 28 человек, еще шесть погибли. На университет напал студент — он был ранен, потому что оказал сопротивление при задержании. По данным СМИ, он умер в больнице. Подтверждения этому нет.

Известно, что нападавший стрелял из гладкоствольного охотничьего ружья: он имел разрешение на оружие и купил его еще в мае этого года. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». После происшествия в Перми открыли горячую линию.