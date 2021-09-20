Личные QR-коды появились у мастеров «Мособлгаза». Это защитит жителей от мошенников
У мастеров и слесарей «Мособлгаза» появились карточки с QR-кодами. Компания ввела их для повышения защиты жителей Подмосковья от мошенников.
Все работники «Мособлгаза» получили карточки с QR-кодами. Отсканировав их в мобильном приложении компании, любой житель сможет увидеть подробные сведения о пришедшем к нему мастере.
Это подчеркнул генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.
Мы заботимся о безопасности своих абонентов. С помощью внедрения системы QR-кодов будет легко понять, действительно ли к тебе пришли специалисты газовой службы
Он уточнил, что карточки выдали сотрудникам, выполняющим обслуживание газового оборудования.
«Жителям можно будет не беспокоиться о возможных рисках нарваться на мошенников», — отметил Игорь Баранов.
Абоненты смогут узнать, в какой должности работает мастер, из какого он филиала и не только. Отсканировать код можно с помощью любого приложения с такой функцией.