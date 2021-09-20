Цена гречки побила рекорд. Но закупка впрок может только навредить

Розничная цена гречки впервые за 10 лет поднялась выше 100 рублей. Почти весь прошлый год стоимость росла, а летом гречка стала одним из самых подорожавших продуктов. Высокая цена может объясняться темпами экспорта и подорожанием сельскохозяйственных материалов.

Стоимость гречки в российских магазинах превысила 100 рублей за килограмм. Этим летом розничные цены обновила 10-летний максимум. Месяц назад килограмм гречки обходился в среднем в 102,5 рубля, в последний раз выше 100 рублей гречка стоила в 2011 году.

Стоимость гречки начала расти с весны прошлого года на фоне пандемии. При подготовке к самоизоляции россияне активно запасались крупами и другими продуктами с длительным сроком хранения. Летом гречка превратилась в один из самых подорожавших продуктов. Ее цена выросла в 1,8 раза, до 87 рублей за один килограмм. С октября крупа почти год продолжала расти в цене.

В начале сентября этого года рост цен на гречку остановился, но позднее крупа вновь подорожала на 0,2%. Минсельхоз при этом заверил, что запасов гречки достаточно и возможность дефицита исключена.

В России до 31 августа вводили временный запрет на экспорт гречки. Цель инициативы заключалась в недопущении подорожания гречневой крупы и в сохранении достаточного объема продукта для внутреннего потребления.

Традиционное подорожание

Несмотря на подорожание гречки, пока что рано паниковать и запасаться крупой. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько объяснил «360», что высокие цены на крупу вызваны низкими переходящими запасами на этот сезон, а также высоким экспортом. По его словам, засушливая погода летом не повлияет на рост цены.

Все будет благополучно, потому что у нас хороший урожай на Алтае, а это основной регион по производству Дмитрий Рылько.

И все же некоторые регионы, в которых выращивали гречку, пострадали от засухи, но опасаться дефицита гречки на прилавках не стоит. По словам проректора по научной работе Михаила Щетинина, сейчас на складах полно запасов крупы, которые могут нивелировать проблему.

«Я думаю, что эти ажиотажные вещи в определенной степени инспирируются, чтобы повысить спрос на дефицитный товар. <…> Последние 10–15 лет проблем с гречкой не возникало», — добавил Щетинин.

Подорожание гречки в магазинах также может объясняться подорожанием других товаров. Доцент Тимирязевской сельхозакадемии и главный редактор медиагруппы «Крестьянские ведомости» Игорь Абакумов напомнил «360» о повышении цен на удобрения и металл, из которого производится сельскохозяйственное оборудование.

«Фермерам надо все это покупать, им нужно больше денег, а чтобы было больше денег, им надо подороже продать свой урожай», — отметил эксперт.

По мнению Абакумова, снижение цены на гречку не предвидится, но стабилизация может произойти.

По другой версии, рост цены на гречку связан с летним запретом на экспорт крупы, сообщил РБК. Производители ожидали снятия ограничения и «придерживали» продукцию. Из-за этого оптовые цены на гречку в центральной части страны выросли. Перекупщики из Брянской и Белгородской областей покупали в больших объемах гречиху в Липецкой, Курской и Орловской областях и теперь переправляют на Украину напрямую или через Белоруссию.

Ажиотаж вокруг гречки

Во время кризисов или при слухах о возможном дефиците гречки россияне массово скупают эту крупу, из-за чего полки магазинов нередко пустуют. В прошлом году многие семьи поддались панике и создали в своих квартирах годовой запас гречки. Дмитрий Рылько объяснил «360», что традиционный ажиотаж вокруг крупы уходит корнями в советское прошлое.

«У нас гречка — один из основных, базовых продуктов потребления, причем всеми слоями населения, включая и самых бедных. Это традиционно наш российский специалитет, без которого мыслить себе домашнее потребление невозможно», — рассказал Рылько.

Вторая причина популярности гречки связана с распространением культуры здорового питания. По словам Рылько, гречка относится к неживым пищевым продуктам и поэтому пользуется спросом у населения.

Но бездумная скупка крупы пойдет скорее во вред потребителю, чем на пользу. Щетинин напомнил, что за запасами гречки нужно ухаживать, следить, чтобы та хранилась определенным образом, а вредители и плесень не заводились в ней.

«Там целая масса требований, которые нужно выполнять, поэтому ажиотажный спрос — это не самое лучшее решение», — добавил специалист.