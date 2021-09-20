Студента, устроившего стрельбу в Пермском университете, прооперировали и перевели в реанимацию. Сейчас он находится в крайне тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом со ссылкой на источник сообщило издание Life.

Пермский стрелок подключен к аппарату ИВЛ, по информации Telegram-канала Baza. Сейчас он постепенно отходит от наркоза. Сообщается, что он реагирует на слова врачей и слышит, что происходит вокруг. Пока он находится в реанимации, но к вечеру его могут перевести в обычную палату.

Напавший на вуз был ранен при задержании, когда попытался оказать сопротивление силовикам. По сообщениям СМИ, он получил ранения живота, груди и конечностей. В больнице дежурят полицейские. А родителей стрелка допрашивают в следственных органах.

Стрельба в Пермском университете произошла утром в понедельник, 20 сентября. Студент с оружием около 11:00 проник на территорию кампуса и открыл огонь по людям. По данным Минздрава, погибли шесть человек, 24 пострадали. Сотрудник ДПС ранее рассказал, как обезвредил стрелка.