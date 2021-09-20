Джигурда сразится по правилам бокса с депутатом Милоновым

Глава промоушена «Наше Дело» Артур Арутюнян рассказал о предстоящем поединке российского шоумена Никиты Джигурды и депутата Госдумы Виталия Милонова. По его словам, этот бой пройдет по всем правилам бокса. Об этом написал «РБ Спорт».

Арутюнян отметил, что участники проведут в клетке три раунда и будут драться в перчатках, предназначенных для бойцов смешанных единоборств. Главная цель поединка — сделать максимально «хайповый бой». Джигурда уже принимал участие в подобном поединке. Однако его соперник и результаты до сих пор не оглашаются. Депутат Милонов согласился поучаствовать в подобной авантюре впервые.

Ранее Никита Джигурда вызывал на ринг Дмитрия Губерниева. Таким образом он хотел поддержал певицу и телеведущую Ольгу Бузову, которую комментатор, по мнению шоумена, оскорбил в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».