Памфилова объявила выборы в Госдуму состоявшимися

Выборы в Госдуму состоялись, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Явка на голосование составила 51,68%, и это больше, чем в прошлые кампании. Об этом сообщило РИА «Новости».

Памфилова сказала, что в Госдуме VIII созыва, судя по всему, будет пять парламентских партий.

Глава ЦИК также сообщила, что в Санкт-Петербурге на одном участке придется возбуждать уголовное дело. А еще на шести-семи участках есть основания для отмены результатов голосования.

По итогам обработки 99% протоколов необходимый барьер в 5% голосов для прохождения в Госдуму преодолели партии «Единая Россия» (49,82%), КПРФ (19%), ЛДПР (7,49%), «Справедливая Россия — За правду» (7,42%) и «Новые люди» (5,35%).

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак ранее заявил, что партия может получить 315 мест в новой Госдуме, что позволит ей сохранить конституционное большинство.

Парламентские выборы в России проходили с 17 по 19 сентября.