Карпин объяснил, зачем вернул Дзюбу в состав сборной

Игрок «Зенита» Артем Дзюба включен в расширенный состав сборной России по футболу на октябрьские матчи в рамках отбора на ЧМ-2022, так как хорошо сыграл в матче седьмого тура РПЛ с «Ахматом». Об этом сообщил главный тренер сборной Валерий Карпин.

Наставник россиян отметил, что Дзюбу пока не включили в окончательный состав сборной на октябрьские матчи. Карпин сказал, что будет следить за тем, как нападающий сине-бело-голубых проявит себя в дальнейшем, чтобы принять решение.

«По тем играм, которые он провел, все понимают, что он последнее время не лучшим образом действовал. Против „Ахмата“ он выглядел получше», — привело РИА «Новости» слова Карпина.

Дзюбу в понедельник включили в расширенную заявку из 34 игроков на матчи, которые сборная России проведет в рамках отборочного турнира чемпионата мира с командами Словакии и Словении. Также главный тренер включил в состав Дениса Глушакова.

Карпин также сообщил, что пока не решил, будет ли включать в заявку защитника «Рубина» Илью Самошникова и футболиста «Зенита» Вячеслава Караваева. Об этом написал RT.