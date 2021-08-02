Большие новости 2 августа. Россияне погибли в Турции, срок за «приступ ковида», спорное серебро Аблязина

Автобус с российскими туристами попал в аварию в Анталье, устроившего пранк в московском метро с «приступом ковида» блогера из Таджикистана приговорили к реальному сроку, вокруг серебряной медали российского гимнаста Дениса Аблязина случился скандал. «360» подготовил краткую сводку событий, которые произошли в России и мире за день.

Смерть россиян в Турции

Автобус с российскими туристами перевернулся в турецкой провинции Анталья. Погибли четверо пассажиров, пятеро получили ранения. Всего в салоне находились 22 человека, в том числе девять детей. По предварительным данным, автобус протаранил ограждение и вылетел на встречную полосу, где перевернулся. Всех пострадавших доставили в местную больницу — врачи оценили их состояние как тяжелое.

Срок за пранк

Блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова приговорили к двум годам и четырем месяцам колонии за розыгрыш в метро Москвы. В феврале 2020 года молодой человек изобразил «приступ ковида». Он упал на пол и начал имитировать удушье и судороги. Теперь суд вынес наказанием и самому пранкеру, и его подельниками.

Серебро за чемпионские баллы

Российский гимнаст Денис Аблязин стал вторым на Олимпийских играх на соревнованиях в опорном прыжке. Вместе с атлетом из Южной Кореи Чжэ-Хван Сином они набрали одинаковое количество баллов. Но по решению жюри чемпионство досталось азиатскому спортсмену. Члены комиссии пояснили, что золотой медалист выполнил первый прыжок повышенной сложности. С таким решением согласились не все.

Подмосковье прирастет скорыми

Сразу 150 новых автомобилей скорой помощи выйдут на линии в Подмосковье. Об этом на заседании с Подмосковным правительством сообщил губернатор региона Андрей Воробьев. Он напомнил, что два месяца назад количество неотложек увеличилось на 167 единиц. А в ближайшее время их количество увеличится еще.

Тимановская выбрала Польшу

Отказавшаяся вернуться в Белоруссию олимпийская спортсменка Кристина Тимановская получила гуманитарную визу Польши. Она заявила, что при возвращении в Минск ее ждет серьезное наказание за критику тренерского штаба. Между тем Национальный олимпийский комитет Белоруссии снял ее с соревнований. Попытка обжаловать это решение в спортивном арбитраже успехом не увенчалась.

Похищенная школьница

Двое суток в подвале провела 12-летняя школьница из Бийска. Девочку насильно удерживал местный житель. Все это время пропавшего без вести ребенка искали полицейские и волонтеры. Личные вещи школьницы нашли на берегу реки Бия. Спустя два дня она вернулась домой самостоятельно. Что сподвигло мужчину удерживать ребенка, выяснят следователи.

Трансгендер провалился на Играх

Участие новозеландского трансгендера Лорел Хаббард в Олимпийских играх закончилось провалом. С трех подходов она не смогла взять штангу весом 120 килограммов. До 2012 года Лорел была Гэвином и принимала участие в мужских соревнованиях. После фиаско трансгендер обратился к Международному олимпийскому комитету.