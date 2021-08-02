Посольство раскрыло детали смертельной аварии с российскими туристами в Турции

Автобус с российскими туристами попал в аварию в турецкой провинции Анталья. Путешественники должны были попасть в аэропорт, но водитель не справился с управлением. Об этом «360» заявили в Генеральном консульстве России в Анталье.

«Второго августа в районе Манавгата, около 18:00 (время совпадает с московским), произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса, перевозившегося в аэропорт группу из 22 российских туристов, завершавших отдых в Анталье», — сообщили в дипмиссии.

Согласно предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением. Во время поездки автобус выехал на встречку и перевернулся. Всех пострадавших доставили в больницы для оказания необходимой медицинской помощи.

По информации Генконсульства, в результате аварии погибли три человека, а пятеро получили тяжелые травмы. Как ранее уточнил туроператор «Интурист», жертвами ДТП стали четыре россиянина.

«Сотрудник Генконсульства выехал к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП. Приносим соболезнования родным и близким погибших, желаем скорейшего выздоровления пострадавшим соотечественникам», — добавили в дипмиссии.

Автобус перевернулся на главном шоссе в районе Манавгата. Самарские туристы ехали из поселка Конаклы в аэропорт. Они должны были вылететь рейсом ZF 6394.