Спортивный арбитраж отказался восстановить Тимановскую на Олимпиаде

Запрос спортсменки Кристины Тимановской на отмену решения Национального олимпийского комитета Белоруссии об отстранении ее от участия в Олимпиаде отклонил Спортивный арбитражный суд (CAS). Как сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу выездной панели CAS в Токио, легкоатлетка не предоставила достаточно доказательств для судебной помощи.

В решении CAS говорится, что спортсменка подала срочное ходатайство о пересмотре решения по ее отстранению от международных соревнований. Но глава выездной панели отклонил ее просьбу из-за недостатка доказательств.

Кристина Тимановская должна была выступать на соревнованиях по легкой атлетике на дистанциях 100 и 200 метров. В минувшую пятницу в забеге на стометровке она вышла в финал, но на предварительный забег на 200 метров в понедельник, 2 августа, она не вышла.

Спортсменка раскритиковала тренерский штаб, что из-за недопуска двух спортсменок сборной ее заявили на эстафету четыре по четыреста метров. После заявления Тимановской, которое она опубликовала в социальных сетях, тренерский штаб сборной Белоруссии решил отправить ее домой.

В аэропорту Токио Тимановская отказалась улетать и запросила помощи у Международного олимпийского комитета. Она заявила, что в Минске ее ждет серьезное наказание, поэтому она намерена просить политического убежища в Европе. Сегодня стало известно, что Польша выдала белорусской спортсменке гуманитарную визу.