Штангистка-трансгендер обратилась к МОК после провала на Олимпиаде

Первая в истории Олимпийских игр штангистка-трансгендер Лорел Хаббард из Новой Зеландии поблагодарила МОК за предоставленный шанс выступить на соревнованиях. Она отметила приверженность организации принципам олимпизма.

«Я осведомлена о противоречиях, которые окружают мое участие в этих Играх, и поэтому я хотела бы особенно поблагодарить МОК за то, что, как я думаю, он действительно подтверждает свою приверженность принципам олимпизма и утверждает, что спорт для всех, что он инклюзивен и доступен», — цитирует спортсменку британская газета Metro.

В первый день соревнований на этой неделе Хаббард выбыла из женского турнира по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 килограммов на Олимпийских играх в Токио. Три подхода штангистки были неудачными.

Многие спортсмены и журналисты осудили участие новозеландской тяжелоатлетки в Олимпиаде, так как она якобы берет свои достижения за счет мощного корпуса, который не изменился после смены пола.