Число погибших в аварии с автобусом россиян в Турции выросло до четырех

Жертвами аварии с автобусом в Турции стали четыре российских туриста. Число погибших уточнил РИА «Новости» туроператор «Интурист». Ранее сообщалось о трех умерших россиянах и пяти получивших ранения.

В попавшем в ДТП автобусе ехали туристы из Самары: они должны были вылететь рейсом ZF 6394. Пострадавших разместили в четырех больницах Антальи, добавил «Интерфакс». Им оказана вся необходимая помощь.

«Водитель автобуса находится без сознания в тяжелом состоянии», — подчеркнули в пресс-службе туроператора.

Автобус перевернулся на главном шоссе в районе Манавгата, когда ехал из поселка Конаклы в аэропорт. В посольстве сообщили, что сотрудник Генконсульства выехал к месту аварии для выяснения ситуации и обстоятельств ДТП.