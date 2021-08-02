Житель Бийска двое суток держал в подвале 12-летнюю школьницу

В Бийске 40-летний мужчина двое суток насильно удерживал в подвале 12-летнюю девочку. Все это время ребенка искали 200 полицейских и волонтеров. По факту исчезновения школьницы было возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном СУ СК РФ.

По данным следствия, днем 31 июля девочка уехала на велосипеде из дома и не вернулась. Ее личные вещи и мобильный телефон нашли на берегу реки Бия. На место происшествия прибыли следователи, следователи-криминалисты СК, оперативные сотрудники полиции, местные жители и волонтеры.

Правоохранители осмотрели жилье семьи школьницы, береговую линию, акваторию и другие места, где могла быть девочка.

Ночью 2 августа она самостоятельно пришла домой. Оказалось, что ее удерживал в подвале дома 40-летний местный житель. Сейчас следователи собирают доказательства, расследование уголовного дела продолжается.

Ранее стало известно о похищении 12-летней девочки в Вологде. Ее обманул мужчина, выдав себя за родственника подруги по переписке в соцсетях.