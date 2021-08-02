Первый в истории трансгендер провалился на Олимпиаде

Трансгендер из Новой Зеландии Лорел Хаббард выбыла из женских соревнований по тяжелой атлетике в весовой категории свыше 87 килограммов на Олимпийских играх. Три подхода штангистки были неудачными.

В первом подходе в рывке она не взяла 120 килограммов, а во втором и третьем не справилась с 125 килограммами. После третьей неудачи в зале начали раздаваться смешки, сообщил ТАСС.

Хаббард была Гэвином Хаббардом, но в 2012 году в возрасте 34 лет сменила пол и стала Лорел. В 2017 году она стала серебряным призером чемпионата мира. Новозеландка стала первым трансгендером, принявшим участие в Олимпиаде.

Новые правила о допуске спортсменов-трансгендеров, даже если они не проводили операцию по смене пола, были приняты медицинским комитетом Международного олимпийского комитета в январе 2016 года. По старым нормам сменившие пол спортсмены должны два года проходить гормональную терапию. Теперь хирургическое вмешательство не является обязательным, а спортсмены, которые сменили мужской пол на женский, должны минимум за год доказать, что их уровень тестостерона соответствует показателям, установленным МОК.