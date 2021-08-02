Руководство Московской области решило увеличить количество машин скорой помощи в регионе. В ближайшее время на линии выйдет 150 новых автомобилей. Об этом во время заседания областного правительства сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Еще одна тема, которая прозвучит сегодня, — это скорая помощь. Вы знаете, что после этого напряженного двухгодичного периода мы приняли решение, по сути, на 50% увеличить количество карет скорой помощи. <…> Пару месяцев назад мы выпустили на линии 167 новых автомобилей. А в ближайшее время еще 150 выйдет на линии, чтобы оказывать помощь всем без исключения территориям», — рассказал глава региона.

Воробьев отметил, что руководство Подмосковья планирует обеспечить доступ к IP-телефонии и оснастить всем необходимым местных медиков.

Ранее Воробьев призвал своих коллег сделать платежи за газ понятными для жителей Московской области.