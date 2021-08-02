Блогеру дали реальный срок за розыгрыш с приступом ковида в метро Москвы

Суд в Москве приговорил к двум годам и четырем месяцам колонии блогера из Таджикистана Кароматулло Джаборова за розыгрыш с приступом коронавируса в метро. Об этом сообщила городская прокуратура.

Его судили по статье 213 часть 2 уголовного кодекса «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору». Два других блогера, Станислав Мелихов и Артур Исаченко, которые участвовали в розыгрыше, также получили сроки. Им присудили два года лишения условно с испытательным сроком в течение трех лет.

В феврале прошлого года, в разгар пандемии, в социальных сетях опубликовали ролик, на котором в поезде метро, следовавшем от станции «Полежаевская» до «Улицы 1905 года», Исаченко упал, изображая приступ болезни, начал кашлять, имитировать удушье и судороги. К нему подбежал Джаборов и создал видимость измерения пульса. После чего вместе с Мелиховым начал кричать, что у мужчины опасный вирус, и просил выйти из вагона.