Гимнаст Аблязин взял серебро Олимпиады в опорном прыжке

Российский гимнаст Денис Аблязин стал вторым в упражнениях опорного прыжка на Олимпийских играх в Токио. Первое место досталось южнокорейскому спортсмену Чжэ-Хван Сину. Об этом сообщило РИА «Новости».

По итогам двух прыжков Аблязин и его главный соперник набрали одинаковое количество баллов: 14,783. Но Чжэ-Хван Син стал первым за счет сложности первого элемента.

Третье место досталось гимнасту из Армении Артуру Давтяну, который набрал 14,733 балла.

Россиянин Никита Нагорный стал пятым в этом виде соревнований.

Для Дениса Аблязина это вторая медаль на Олимпийских играх в Токио. На минувшей неделе российские гимнасты взяли золото в командном турнире.

Для Дениса Аблязина это третья Олимпиада. В 2012 году на соревнованиях в Лондоне он завоевал серебро и золото. С игр в Рио-де-Жанейро он привез две серебряные и одну бронзовую медали.