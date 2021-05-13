Бойцы ММА часто оказываются в тюрьме. А потом возвращаются и дерутся

Непобежденного бойца ММА Дмитрия Сосновского приговорили к 8,5 года колонии за похищение человека. Это не первый случай, когда перспективные и известные спортсмены оказываются замешаны в криминале и даже садятся в тюрьму. Однако их карьера на этом не заканчивается.

Дмитрий Сосновский

13 мая 2021 года суд вынес обвинительный приговор и назначил бойцу смешанного стиля Дмитрию Сосновскому 8,5 года колонии строгого режима. Его обвиняли в вымогательстве и похищении человека. Еще четырем фигурантам этого дела дали сроки от четырех до 9,5 года, троих следствие связывает с солнцевской ОПГ.

Дело на Сосновского завели еще в ноябре 2019 года. Тогда предполагали, что спортсмен оказался замешан в разборках бандитов солнцевской ОПГ с неким бизнесменом Митрофановым. Именно его Сосновский помогал похитить из московского офиса на Мичуринском проспекте.

Злоумышленники, по версии следствия, хотели заставить бизнесмена простить долг около 300 тысяч их общей знакомой. Они избили Митрофанова и пытались задушить. Однако адвокат Сосновского был уверен, что ему удастся избежать срока.

«Потерпевшему никто не мешал уйти, он покинул офис сам, а на следующий день пришел туда за зарплатой», — объяснял защитник.

Александр Емельяненко

Боец ММА Александр Емельяненко, по некоторым данным, неоднократно оказывался в местах лишения свободы — об этом часто говорят фанаты, глядя на характерные татуировки спортсмена. Федор Емельяненко, старший брат скандального бойца, рассказывал о том, что в первый раз в тюрьме Александр оказался еще в 18 лет.

В 2015 году он был осужден на 4,5 года колонии общего режима за изнасилование и похищение паспорта, писал ТАСС. Жертвой стала горничная, приходившая убирать квартиру Емельяненко. Сам он вину не признал — ни на суде, ни после него. Емельяненко утверждал, что все было по обоюдному согласию. В 2016-м спортсмен вышел по УДО.

Позднее Александр Емельяненко заявлял, что «сидел не за то, в чем его обвиняли», передает «Газета.ru». Дело, по мнению спортсмена, было сфабриковано, так как он якобы «перешел дорогу очень известным людям». Предположительно, конфликт мог быть связан с деньгами, но в подробности боец вдаваться не стал.

На этом криминальная история Александра Емельяненко не закончилась. Спортсмен неоднократно попадался пьяным за рулем, хамил и оказывал сопротивление правоохранителям. Бойца лишали прав и подвергали административным наказаниям, однако исправиться его это не заставляло.

В январе 2020 года Александра Емельяненко в очередной раз задержали за пьяный дебош и мелкое хулиганство, в СИЗО бойцу пришлось провести неделю. При этом ни один из арестов на спортивной карьере Емельяненко-младшего практически не отразился. После каждого возвращения на волю он продолжал участвовать в поединках и даже завоевывал титулы.

Максим Щербаков

Еще один боец смешанного стиля с уголовным прошлым — Максим Топор Щербаков. Приговор спортсмену вынесли в январе 2021 года по обвинению в умышленном причинении вреда здоровью. Ему дали 2,5 года колонии-поселения.

В отличие от всех предыдущих дел, за Щербакова заступались не только адвокаты, но и коллеги: срок боец получил за то, что защищал девушек от пристававших к ним в магазине незнакомцев. Другие спортсмены были удивлены приговором, а девушки, за которых боец заступился, обещали помочь ему всем, чем смогут.

Адвокаты планировали подавать апелляцию на решение суда, так как сочли его слишком строгим. Щербаков просил приобщить к делу показания девушек, которых почему-то так и не допросили. В апреле 2021 года суд отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение, сообщает ТАСС.

Расул Мирзаев

Боец ММА Расул Мирзаев был восходящей звездой смешанных единоборств, однако в августе 2011 года он случайно убил человека в драке у ночного клуба. Бывший на тот момент чемпионом мира по самбо спортсмен ударил в лицо 19-летнего студента — тот неудачно упал и ударился головой об асфальт. В больнице юноша умер, а Мирзаев получил два года тюрьмы, сообщало РИА «Новости».

Изначально спортсмену должно было грозить более суровое наказание, но защите удалось доказать, что причиной смерти студента стал удар об асфальт. Поэтому дело было квалифицировано как причинение смерти по неосторожности, а не как умышленное убийство.

В тюрьме сидеть Мирзаеву так и не пришлось — судебный процесс затянулся почти на полтора года, так что время пребывания в СИЗО зачли за отбывание наказания по принципу день за два. Семья погибшего студента и многие россияне были недовольны таким мягким приговором, но изменить его не смогли. Мирзаев продолжил свою карьеру, причем довольно успешно. Из 14 боев проиграл он только в одном.

Адам Яндиев

Российский боец смешанных единоборств Адам Яндиев стал фигурантом сразу двух уголовных дел после драки с коллегой Сергеем Харитоновым в ноябре 2020 года. Спортсмены повздорили в московских «Лужниках» из-за денег: они не смогли разобраться, занимал ли Яндиев у Харитонова кругленькую сумму или получил ее «по-братски».

Сергея Харитонова пришлось госпитализировать — у него оказались сломаны нос и орбитальная кость глазницы. Также бойцу диагностировали черепно-мозговую травму. Травмы получил и третий боец, товарищ Харитонова Руслан Абдо.

В полиции на Яндиева завели два дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Но пострадавшие с подобной классификацией оказались не согласны. Позднее появилась информация и о том, что Харитонов попросил возбудить против Яндиева еще одно уголовное дело — на этот раз из-за мошенничества. Предположительно, речь шла о тех же деньгах, из-за которых произошла драка.