«Выпил, подрался, в тюрьму». Александр Емельяненко записал видео после выхода на свободу

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко записал видеообращение после выхода из СИЗО в Анапе. Пьяный дебош, из-за которого спортсмен провел под арестом неделю, он сравнил с сюжетом из «Джентельменов удачи».

«Выпустили меня. Ну выпил, похулиганил, подебоширил. Как в „Джентльменах удачи“ — романтика: выпил, подрался в тюрьму», — рассказал Емельяненко.

27 января спортсмена выпустили из изолятора временного содержания, куда он угодил из-за неадекватного поведения. Пьяного бойца задержали в поселке Супсех под Анапой. Там на базе отдыха «Спорт» он готовится к поединку с россиянином Магомедом Исмаиловым.

В разговоре с «360» Емельяненко сообщил, что продолжит подготовку к бою, который должен пройти 3 апреля в Москве.

В изоляторе спортсмен, по его словам, прекрасно повел время — спал и ел.