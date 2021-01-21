Заступившийся за девушек боец ММА Макс Топор получил 2 года колонии-поселения

Бойцу смешанного стиля (ММА) Максиму Щербакову, известному под прозвищем Топор, придется провести два года в колонии-поселении. В исправительное учреждение его отправили за драку. Сам спортсмен заявлял, что вступился за девушек.

Приговор вынес Хамовнический суд Москвы, (материалы есть у «360»). Он признал бойца ММА виновным в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. Щербаков в содеянном раскаялся и частично признал свою вину.

Конфликт между Топором и двумя мужчинами произошел в мае 2019 года. Со слов спортсмена, они приставали в магазине к девушкам, и Щербаков решил осадить обидчиков. В конечном итоге суд не нашел подтверждения его показаниям. Зато установил, что боец ММА избил одного из оппонентов, «использовав малозначительный повод».

«Признать Щербакова Максима Владимировича виновным <…>, назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием назначенного наказания в колонии-поселении», — постановил суд.

В место лишения свободы Топору придется ехать самостоятельно. Вынесенный ему приговор может быть обжалован.