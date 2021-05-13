Бойца ММА Сосновского приговорили к 8,5 года колонии за похищение человека

Российский боец смешанного стиля Дмитрий Сосновский получил восемь с половиной лет колонии строгого режима по делу о похищении человека. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Другие фигуранты дела — Александр Гладков, Андрей Козлов, Ильдар Салахутдинов, Руслан Маматкулов — тоже признаны виновными. Они получили сроки от четырех до девяти с половиной лет.

Маматкулов, Сосновский и Гладков будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Остальные — в колонии общего режима.

Эти люди в зависимости от их вовлеченности в преступление осуждены по статьям УК РФ «Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия, из корыстных побуждений», «Вымогательство, совершенное под угрозой применения насилия и с применением насилия, в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору» и «Хранение огнестрельного оружия и боеприпасов».

Суд установил, что 22 октября 2019 года фигуранты дела около одного из домов на Мичуринском проспекте в Москве встретились со знакомым предпринимателем и предложили пройти с ними для беседы, но мужчина отказался. После этого Маматкулов с сообщниками с использованием физической силы посадили бизнесмена заднее сиденье своего автомобиля и привезли в офис.

Там они держали его в заложниках, угрожая убить. Преступники потребовали у предпринимателя отказаться от требований к их общей знакомой погасить долг в размере 400 тысяч рублей.

Двое обвиняемых, чтобы доказать реальность угроз, избили жертву. Однако мужчина не пошел на попятную. Тогда «один из обвиняемых осуществил захват руками за шею потерпевшего, перекрыв ему доступ кислорода, от чего тот стал терять сознание».

Когда преступники покинули офис, бизнесмен смог сбежать, а затем обратился в правоохранительные органы.