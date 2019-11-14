Сосновский и солнцевские. Как бойца ММА связали с похищением и бандитами

Известный боец ММА Дмитрий Сосновский арестован по подозрению в вымогательстве и похищении человека. Судя по всему, он оказался участником разборок бандитов солнцевской ОПГ с бизнесменом. «360» разбирался в ситуации.

О заключении под стражу Сосновского сообщил ТАСС со ссылкой на Пресненский суд Москвы. Телеканал РЕН ТВ написал, что также арестованы Андрей Козлов и Александр Гладков. Последний также является его коллегой.

Арест подтвердил его адвокат Равиль Саберов. Он заявил, что клиент будет находиться под стражей два месяца. Саберов уточнил, что якобы речь идет о вымогательстве около 300 тысяч рублей и похищении человека.

Забить на долг

Следственный комитет заявил, что 22 октября на Мичуринском проспекте в Москве пять человек насильно посадили мужчину в автомобиль и отвезли его в офис.

«За освобождение организованная группа потребовала от потерпевшего отказаться от имущественных претензий погашения долга. В этот же день потерпевшему удалось самостоятельно освободиться и сообщить о случившемся в правоохранительные органы», — сказано в заявлении пресс-службы ведомства.

Задержанным предъявили обвинения по статьям УК РФ о похищении человека группой лиц и вымогательстве организованной группой в целях получения имущества в крупном размере. СК РФ написал об аресте четырех человек. Решение насчет пятого фигуранта дела отложили до 1 декабря. Как сообщила ТАСС старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, три фигуранта дела — участники солнцевской ОПГ.

Адвокат Сосновского Равиль Саберов сказал «Российской газете», что действие его клиента неправильно квалифицированы следствием.

«Я видел видеозапись этого деяния. Там события происходили в офисе. Максимум, о чем там можно вести речь, это самоуправство. Потерпевшему никто не мешал уйти, он покинул офис сам, а на следующий день пришел туда за зарплатой», — считает защитник.

Что известно о пострадавшем

РЕН ТВ сообщил, что фамилия пострадавшего Митрофанов. По данным телеканала, у него общий бизнес с двумя задержанными. Речь идет о компании, которая занимается техническим обслуживанием и ремонтом легковых автомобилей и грузовиков. Именно в офисе фирмы похитители общались со своей жертвой.

На следующий день после случившегося мужчина обратился к медикам. Они зафиксировали у него перелом третьего шейного позвонка и состояние асфиксии — проблемы с дыханием из-за недостатка кислорода и избытка углекислого газа в крови, удушье. Тем не менее он отказался от госпитализации.

Среди еще двух фигурантов дела телеканал назвал Руслана Маматкулова и Ильдара Салахтдинова.

Российский боец UFC Алексей Олейник с глубоким беспокойством и разочарованием отреагировал на арест Дмитрия Сосновского. Долгое время спортсмены вместе тренировались.

«Сам не могу ничего прокомментировать, кроме своего личного расстройства, разочарования, что такая ситуация произошла. Надеюсь и думаю, что они оказались не в том месте и не в то время, не с той компанией», — заявил Олейник в интервью порталу Sports.ru. По его словам, Сосновский — известный человек, поэтому из-за этого дела о нем стали говорить в первую очередь.

Дмитрий Сосновский — российский боец смешанного стиля, представитель тяжелой весовой категории, выступает в UFC. Профессиональную карьеру он начал в 2012 году. Известность пришла к Дмитрию после участия в турнирах бойцовских организаций Coliseum FC, Oplot Challenge, ProFC. К настоящему моменту он провел 11 боев и ни разу не проиграл. Среди его побед поединок с бойцом Александром Емельяненко в 2014 году.